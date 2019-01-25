В "Москва‐Сити" случился пожар

В деловом центре "Москва-Сити" случился пожар. Сообщается о воспламенении в башне "Федерация".
По информации очевидцев, в здании появилось объявление о возгорании, передает Telegram-канал 350tv. Людей призывают не пользоваться лифтом.
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