Автобус всмятку: шокирующие кадры ДТП с российскими туристами в Турции

Видео с места ДТП с туристическим автобусом в Турции появилось в Сети. В аварии пострадали 13 россиян.

Автобус, перевозивший туристов из России, разбился в Анталье утром 29 августа. Россиян везли в аэропорт Белека.

В автобусе находились 25 российских туристов. На трассе машина столкнулась с грузовиком, после чего съехала в кювет с водой. В результате более десяти человек получили травмы различной степени тяжести, их доставили в местные больницы.

Травмы получили также водители автобуса и грузовика. На месте работают спасатели, медики и полиция. Уцелевших туристов отправили в аэропорт другим автобусом, передает телеканал "360".

Генконсульство России в Анталье проверяет информацию о российских туристах, пострадавших в аварии. По последним данным пресс-службы Ростуризма, число пострадавших в ДТП россиян увеличилось до 13. У троих из них незначительные ушибы и царапины. Тяжелых травм у них нет, туристы смогут вылететь в Россию уже сегодня.

Днем ранее Dni.Ru сообщали о происшествии на трассе Ростов-на-Дону – Волгодонск в Ростовской области. Водитель Renault Logan потерял управление во время торможения и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ-2107 и Renault Sandero. Погибли 60-летний водитель ВАЗа и 16-летний пассажир Renault Logan, еще двое госпитализированы.