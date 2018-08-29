Степаненко судится с Петросяном Шоу "Голос" Заявление Путина о пенсии Дом-2 Эксклюзив

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Происшествия

Россияне пострадали в жутком ДТП в Турции

Продолжение: Автобус всмятку: шокирующие кадры ДТП с российскими туристами в Турции
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Генконсульство России в турецком городе Анталья проверяет информацию о российских туристах, пострадавших в аварии. Сообщается, что автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

О ДТП впервые сообщили турецкие СМИ. По их данным, автобус вез 25 граждан России в аэропорт. Неожиданно транспортное средство столкнулось с грузовиком, передает газета Milliyet. В результате автобус съехал с трассы. 11 россиян получили ранения. Все они госпитализированы.

29 августа 2018, 09:15

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