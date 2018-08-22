Ужас на Селигере: отсидевший 15 лет маньяк вырезал у школьницы гениталии

Обезображенное тело 14-летней школьницы из Петербурга нашли на Селигере. Убийцей оказался пенсионер, отсидевший 15 лет за такое же преступление.

Семиклассница петербургского лицея Кристина отдыхала с родственниками в деревне под Осташковым, на озере Селигер. Девочка пропала 18 августа. Мать обратилась в правоохранительные органы, описала велосипед, на котором уехал кататься ребенок, и одежду.

Нашел Кристину 20 августа ее родственник – военный врач Вячеслав из Ленинградской области. Изрезанное тело 14-летней девочки лежало в сарае между деревнями Жары и Ляпино – без гениталий, с изрубленными конечностями и разбитым в кровь лицом.

Подозреваемый в зверском убийстве задержан. Это 61-летний пенсионер Сергей Щербаков, только в прошлом году освободившийся из колонии. Как выяснилось, 16 лет назад он так же распотрошил подругу в общежитии Вышнего Волочка, за что получил 15 лет колонии особого режима, пишет 47news.

На допросе пенсионер-маньяк заявил, что был сильно пьян. Связно ответить на вопросы следователей он не мог – только вспомнил, как рвал на девочке одежду. Следственный комитет по Тверской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием". По такой же статье Щербакова судили 16 лет назад.