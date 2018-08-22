Стюардессы в ужасе спрятались от людей при пожаре в Ту-204

Двигатель лайнера Ту-204, который направлялся из Уфы в Сочи, загорелся сразу после взлета. Запаниковавшие пассажиры не могли найти бортпроводников.

Летевшие рейсом Уфа – Сочи россияне поделились с журналистами своими впечатлениями. По словам одной из пассажирок, сразу после взлета с потолка салона закапала вода. Лайнер мотало из стороны в сторону.

Пассажиры увидели в иллюминатор огонь на одном из двигателей, раздались крики: "Горим! Горим!" Однако никто из экипажа в салоне не появился. Позже по громкой связи сообщили: "Технические неполадки, загорелся двигатель!" Людям предложили эвакуироваться через запасный выход. Однако бортпроводницы так и не появились, чтобы открыть дверь, и мужчинам пришлось ее вышибать.

Раскрылся надувной трап, все спустились на поле. По словам собеседницы Пятого канала, на земле все службы сработали оперативно. Ей даже показалось, что самолет начали поливать пеной еще в воздухе. Эвакуированных пассажиров сразу посадили в автобусы.

Эксперты установили предварительную причину пожара в двигателе самолета. Как сообщает портал Ufa1, скорее всего, речь идет о проблемах в топливной системе борта или в самом двигателе. Версию попадания в лайнер инородного предмета специалисты исключили, пишет Life.ru.

Как писали Dni.Ru, самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Уфа – Сочи, был вынужден вернуться обратно из-за возгорания двигателя. Огонь вспыхнул сразу же после набора высоты. На борту было 202 пассажира. Посадка прошла удачно, людей эвакуировали с помощью надувных трапов.