Пассажиры шокировали реакцией на загоревшийся в полете Ту-204

Поразительное хладнокровие продемонстрировали пассажиры авиарейса Уфа – Сочи. Они продолжали обсуждать предстоящий отпуск, глядя в иллюминатор на горящий двигатель.

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Уфа – Сочи, был вынужден вернуться обратно из-за возгорания двигателя. Огонь появился сразу же после набора высоты. На борту было 202 пассажира, они все снимали на видео.

Полет продолжать было невозможно, и командир принял решение вернуться в уфимский аэропорт. Посадка прошла удачно, людей эвакуировали с помощью надувных трапов. К пассажирам послали психологов.

Хотя, судя по снятому пассажирами видео, психолог им был не нужен. Голоса за кадром абсолютно спокойны. Люди рассуждают о том, полетит ли лайнер дальше, и желают друг другу хорошего отпуска.

"Все пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта отработали согласно аварийному плану. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна. В 05:22 по местному времени (03:22 мск) был дан отбой тревоге. Пострадавших нет", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажиров рейса отправят другим самолетом. По предварительным данным, вылет намечен на 08:55 мск, передает РИА Новости.