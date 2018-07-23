"Зашел в кусты пописать": серпуховский маньяк объяснил погоню за детьми

Главная улика появилась в деле об убийстве пятилетней девочки в подмосковном Серпухове. Камеры наблюдения зафиксировали преступника, когда он нес тело ребенка в спортивной сумке к оврагу.

Родители пятилетней девочки не могут поверить, что случилось самое страшное. Их дочь, как и все другие дети, играла на детской площадке – не подозревая, что за ней давно следит маньяк.

Как выяснилось, родители ребят, живущих в соседних с площадкой домах, несколько раз обращались в полицию. Их беспокоило, что некий мужчина постоянно крутится вокруг детей. Школьницы даже рассказывают, что он пытался гоняться за ними, расстегнув штаны. Однако стражи порядка решили, что это не представляет угрозы.

22 июля девочка гуляла на детской площадке вместе с бабушкой. Пожилая женщина оставила внучку играть, а сама побежала в магазин за продуктами. Вернувшись через 20 минут, бабушка девочки не нашла. В районе сразу же развернули поиски.

В это время мать пропавшего ребенка вернулась на детскую площадку и встретила там молодого мужчину. Женщина спросила, не видел ли он ее – однако мужчина повел себя странно, развернулся и убежал. Это был 27-летний Александр Семин – именно он, по предварительным данным, совершил чудовищное убийство. Тело девочки нашли на следующий день в черной сумке возле железной дороги.

Как рассказывают соседи, Семина приметили возле дома и в тот роковой день, в самый разгар поисков. Одна из женщин в присутствии полицейского напомнила ему, что он с расстегнутыми брюками разговаривал с детьми. Тот ответил, что дети не так его поняли – он просто ходил в кусты по нужде.

Подозреваемый задержан. Главной уликой против него стала запись камер наблюдения. На ней видно, как Семин спокойно идет по городу со спортивной сумкой, а затем скидывает ее в овраг. Когда полиция нагрянула к нему домой, Александр стирал одежду – прежде вымыв диван. Стертые локти и колени он объяснил ударным трудом на даче, где он, якобы, собирал клубнику, передает Life.ru.

Однако подозрения следователей подтверждаются и рассказами детей. По их словам, они неоднократно видели на игровой площадке странного молодого человека. Он часами наблюдал за детьми и пытался с ними заговорить - но ребята его боялись и убегали.