Оголявшаяся на улице 31-летняя украинская художница найдена мертвой

Лидер скандального международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Трагедия произошла 23 июля.



Рассталась с жизнью девушка в своей квартире. Оксана оставила предсмертную записку на английском языке для парижской богемы, с которой в последнее время плотно общалась. "Вы все фейк", – гласит послание.

"Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу", – приводит слова соратниц Шачко по движению "Би-би-си Украина". Помимо деятельности в Femen, украинка известна как художница. В последнее время у девушки было много выставок, ее баловала вниманием пресса. В кругу общения Оксаны были богатые люди.

При этом за последние пару лет Шачко два раза пыталась покончить с собой. К сожалению, третья попытка оказалась успешной.

Публикация от ІА Волинські Новини (@volynnews) 24 Июл 2018 в 12:15 PDT

Оксана Шачко родилась в 1987 году в Хмельницком. Вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко в 2008-м основала Femen. Активистки этого движения обнажают грудь для привлечения общественного внимания.

Акции протеста проводятся в основном в Киеве. Как писали Dni.Ru, в 2012 году Шачко была арестована по делу о спиливании поклонного креста в центре украинской столицы.