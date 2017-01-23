Самые резонансные акции уходящих Femen

Одна из основательниц украинского феминистического движения объявила о его распаде. Яна Жданова утверждает, что Femen не существует еще с 2015 года, а сегодняшние мероприятия активисток имеют одиночный характер.

Украинская феминистка выразила свое недовольство тем, как в Европе относятся к действиям участниц организации. По ее словам, жители Евросоюза охотно поддерживают провокационные и скандальные акции различных организаций, но только когда они происходят за рубежом, например, в России или на Украине. И в то же время они обрушиваются с резкой критикой на аналогичные акции в европейских городах. Об этом Жданова рассказала в интервью изданию "Апостроф".

Между тем обнаженных девушек из Femen знают во всем мире. В последние годы особенно активно они атаковали мировых лидеров. Так, в июне 2013 года украинки показали свои прелести президенту Франции Франсуа Олланду в Ле-Бурже.

Это был далеко не первый случай, когда лидеры крупнейших государств становились объектами громких акций украинских феминисток. Ранее Femen попытались напугать голой грудью Барака Обаму.

Участницы движения на этом не остановились. Они обнажились перед президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель во время посещения ими выставочного стенда Volkswagen в Амстердаме. Несколько активисток выбежали к российскому президенту, быстро сбросили с себя одежду и начали выкрикивать в его адрес оскорбительные слова.

Позже на пресс-конференции Владимир Путин признался, что на него не произвели сильного впечатления "прелести" украинских активисток из Femen. По словам российского лидера, в момент топлесс-акции он был слишком голоден, чтобы обратить на нее серьезное внимание.



"Что касается девушек – я с утра позавтракать не успел. Если бы они мне колбасу показали или сало, это бы меня порадовало, а те прелести, которые они демонстрируют, – не очень", – отметил Путин.

Не оставалась без внимания феминисток и столица Украины. В ноябре 2015-го две активистки Femen подстерегли мэра Киева Виталия Кличко на избирательном участке. Одна из них сбросила верхнюю одежду и осталась в шортах. Голая грудь девушки была разрисована, а в руках она держала табличку с надписью "Стоп сутенер".

На днях стало известно о новой выходке феминисток. 17 января активистка Femen устроила акцию во время презентации скульптуры президента США Дональда Трампа в Музее восковых фигур в Мадриде. Во время мероприятия женщина, обнаженная по пояс, подбежала к скульптуре главы Белого дома и начала скандировать лозунги против патриархата.

Ведущий презентации попытался закрыть активистку воздушными шарами, украшающими музей по случаю торжества. Однако представительница Femen продолжала свою акцию, пока охрана музея не вывела ее из здания.

Напомним, организация Femen действовала с 2008 года. Свою известность феминистическое движение получило из-за провокаций, которые носят название "радикальный эксгибиционизм". Акции организации в основном проходили в украинской столице, но также имели место в Москве возле Храма Христа Спасителя, в Париже во время мессы в Соборе Парижской Богоматери и в Ватикане.

Одной из наиболее громких выходок участниц движения стало уничтожение поклонного креста в центре Киева. Кроме того, Femen проводили ряд политически мотивированных акций.