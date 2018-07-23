Раздел и вонзил нож в грудь: жуткие детали убийства пятилетней девочки в Серпухове

Ребенок, чье тело нашли в сумке у железной дороги в Серпухове, был убит ударом ножа в грудь. Следователи предполагают, что маньяк также изнасиловал девочку.

Предполагаемого убийцу пятилетней девочки в Серпухове подозревают в преступлениях по статьям "Убийство", "Изнасилование", а также "Насильственные действия сексуального характера".

Девочка пропала накануне – прямо с детской площадки, расположенной возле дома. Дети рассказывали о каком-то мужчине, который часто подолгу наблюдал за их играми. Тело ребенка обнаружили 23 июля упакованным в черную спортивную сумку у железной дороги в подмосковном Серпухове.

Следователи установили подозреваемого по данным камер видеонаблюдения. Им оказался сосед девочки по дому, некто Семин, 27 лет. Полицейские, прибывшие к нему в квартиру с обыском, обнаружили начисто отмытый диван. Одежда, которая была на подозреваемом в день преступления, оказалась в стиральной машине, а локти и колени у хозяина квартиры были стерты, поранена рука.

Как передает Life.ru со ссылкой на правоохранительные органы, найденное тело было частично обнажено. Следователи считают, что девочка могла быть изнасилована. Как отметили в Следственном комитете России, если несовершеннолетнего похищают с целью сексуального насилия, то, согласно международным исследованиям, около 70% детей погибают в первые три часа.

Задержанный свою вину не признает. Семин заявил стражам порядка, что об убийстве ничего не знает. А стертые колени и грязная одежда – последствия работы на участке, где он собирал клубнику. Предположительно, мужчина психически нездоров.