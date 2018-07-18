Трагически погиб 15-летний сын нефтяного магната

Несчастье произошло с наследником топ-менеджера британской нефтяной компании Aon Пола Финнета. Подросток умер во время семейного отпуска.

Финнет отдыхал с родными в Греции, где туристы взяли напрокат катер. Страшное происшествие случилось недалеко от острова Паксос, к югу от Корфу.

Известно, что арендованный катер имел надувные борта и мощный мотор. Судном управлял глава семьи, а его сын Тоби в это время сидел на корме, сообщает Ura.ru.

В какой-то момент катер наскочил на волну, и мальчик упал за борт. Пол Финнет сразу же прыгнул вслед за ним и вытащил сына. Ребенка отвезли в ближайший порт, но его было уже не спасти. Врачи констатировали смерть подростка. Винт буквально разрезал его голову.

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