Расплатившаяся сексом с автослесарем жена погибла в машине

Решение расплатиться с автослесарем натурой стало последним в жизни 39-летней американки. Тело Тамеки Харгрейв обнаружили возле ее автомобиля.

Вернувшегося с работы жителя города Ньюарка в американском штате Нью-Джерси насторожил сильный запах выхлопов. Спустившись в гараж жилого комплекса, Кахали Джонсон увидел семейный автомобиль с работающим двигателем, а рядом – два тела. Это были его супруга Тамека и мужчина в спецовке автослесаря.

Как заключила прибывшая полиция, 39-летняя женщина и 56-летний механик скончались от отравления моноксидом углерода. В гараже не была установлена система оповещения об утечке газа.

Восстанавливая картину происшествия, стражи порядка пришли к заключению, что дама решила расплатиться с автомехаником за его работу сексом. Судя по всему, пара увлеклась процессом, забыв о работающем в замкнутом пространстве двигателе. ЧП оценили как трагическую случайность. Личность погибшего мужчины пока не установлена, передает АВС.

Ранее Dni.Ru сообщали об отравлении угарным газом на даче в Новосибирской области. В больницу попали мать и трое ее детей. Как сообщили в местном управлении МЧС, это произошло из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления.

Хозяева дома посчитали, что угли в печи полностью прогорели. Они закрыли заслонку дымохода, и в помещениях стал скапливаться угарный газ. Он не имеет ни запаха, ни цвета – заметить опасность вовремя невозможно.