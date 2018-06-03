Разбилась о стену кладбища: "Миссис Мира-2018" погибла в жуткой катастрофе

Победительница международного конкурса Miss Universe Beauty 2018 и обладательница титула "Миссис Мира" за тот же год Сания Шакирова погибла в жуткой катастрофе. Водитель такси, в котором ехала красавица, не справился с управлением и врезался в стену кладбища.

Страшная авария, унесшая жизнь Сании Шакировой, произошла поздним вечером 2 июня неподалеку от села Чок-Тал в Иссык-Кульской области Киргизии. От полученных травм красавица погибла на месте. Водитель и еще один пассажир были госпитализированы.

Известная в стране телеведущая Ассоль Молдокматова на своей странице в Facebook рассказала, что за несколько дней до трагической гибели молодой человек Сании Шакировой сделал ей предложение руки и сердца, вручив ей 101 розу. Именно жених оказался вторым пассажиром такси.

У погибшей остались трое детей. Ассоль Молдокматова рассказала о непростом жизненном пути красавицы. После развода с супругом она не стала опускать руки, а использовала все возможности. чтобы обеспечить достойную жизнь своей семье. "Она осталась с тремя детьми, но выстояла перед грудой проблем . Она карабкалась и выжила, улыбаясь устроившись в салоне красоты в Москве", – поделилась журналистка.

Публикация от Saniya.Shakirovna.Official (@saniya.shakirovna.official) 18 Апр 2018 в 8:55 PDT

Именно Ассоль Молдокматова предложила Сании Шакировой принять участие в конкурсе красоты и даже сама отправила ее фотографию на согласование в оргкомитет. "Она была так счастлива неимоверно , что корону не снимала еще долгое время", – вспомнила она.

Публикация от Saniya.Shakirovna.Official (@saniya.shakirovna.official) 3 Май 2018 в 11:21 PDT