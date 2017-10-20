Москвичка умерла после пилинга в частной клинике

В столице скончалась 46-летняя Галина Топик после того, как сделала себе косметическую процедуру. Медики отрицают, что причиной ее гибели стал проведенный ими пилинг.

По имеющейся информации, женщину доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Галину сразу отправили в реанимацию. За жизнь пациентки медики боролись четыре дня. Но женщина скончалась, так и не придя в сознание.

Позже полицейские установили, что Галина Топик посещала "Центр пластической и реконструктивной хирургии, лазерной косметологии и стоматологии". Там женщина делала пилинг лица. Якобы ей стало плохо во время процедуры, и она потеряла сознание, сообщает паблик Mash в соцсети "ВКонтакте".

По словам медиков клиники, пациентка чувствовала себя плохо и перед началом пилинга. Однако семья погибшей намерена добиваться наказания сотрудников учреждения.

Отметим, смертельные случаи после проведения пластических операций и косметических процедур фиксируются по всему миру. В сентябре 32-летняя американка Латеши Бинум скончалась после того, как ей ввели некачественный препарат в ходе операции по увеличению ягодиц. Девушка настолько была одержима пышными формами теледивы Ким Кардашьян, что решилась на нелегальную процедуру.

Ранее сообщалось, что 35-летняя австралийка Джен Хуанг умерла во время операции по увеличению груди. Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного ей обезболивающего.