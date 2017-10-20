Москвичка умерла после пилинга в частной клинике
По имеющейся информации, женщину доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Галину сразу отправили в реанимацию. За жизнь пациентки медики боролись четыре дня. Но женщина скончалась, так и не придя в сознание.
Позже полицейские установили, что Галина Топик посещала "Центр пластической и реконструктивной хирургии, лазерной косметологии и стоматологии". Там женщина делала пилинг лица. Якобы ей стало плохо во время процедуры, и она потеряла сознание, сообщает паблик Mash в соцсети "ВКонтакте".
По словам медиков клиники, пациентка чувствовала себя плохо и перед началом пилинга. Однако семья погибшей намерена добиваться наказания сотрудников учреждения.
Отметим, смертельные случаи после проведения пластических операций и косметических процедур фиксируются по всему миру. В сентябре 32-летняя американка Латеши Бинум скончалась после того, как ей ввели некачественный препарат в ходе операции по увеличению ягодиц. Девушка настолько была одержима пышными формами теледивы Ким Кардашьян, что решилась на нелегальную процедуру.
Ранее сообщалось, что 35-летняя австралийка Джен Хуанг умерла во время операции по увеличению груди. Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного ей обезболивающего.
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