Француженку отправили в тюрьму за пробежку

Американские пограничники задержали 19-летнюю гражданку Франции, которая пересекла рубеж между Канадой и США во время пробежки, передает teleprogramma.pro. Девушка пояснила, что по дороге не видела опознавательных знаков или указателей о наличии поблизости границы.
Тем не менее француженку отправили в следственный изолятор для проверки документов. Там она провела две недели.
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