100 человек отравились на свадьбе в Грузии

Со свадебного банкета в городе Батуми на юго-западе Грузии с подозрением на отравление в больницу были доставлены около 100 человек, передает "Газета.ru". Всего столы были накрыты для 400 гостей.

В ресторане, где проходил праздник, отрицают свою причастность к произошедшему. Причины массового отравления можно будет выяснить спустя несколько дней, когда станут известны результаты экспертизы.