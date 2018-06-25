100 человек отравились на свадьбе в Грузии

Со свадебного банкета в городе Батуми на юго-западе Грузии с подозрением на отравление в больницу были доставлены около 100 человек, передает "Газета.ru". Всего столы были накрыты для 400 гостей.
В ресторане, где проходил праздник, отрицают свою причастность к произошедшему. Причины массового отравления можно будет выяснить спустя несколько дней, когда станут известны результаты экспертизы.
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