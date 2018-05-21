Шокирующее видео из салона аварийного самолета
На борту самолета турецкой компании Onur Air, следовавшего 20 мая из Антальи в Челябинск, находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер внепланово приземлился в Волгограде. Причиной экстренной посадки Airbus A321 назвали разгерметизацию.
Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Тем временем людей разместили в терминалах, пассажиров с детьми – в гостинице.
Как сообщает РИА Новости, было организовано питание, всю ночь с пассажирами работала скорая помощь. У некоторых после перенесенного болела голова, повысилось давление, другим потребовалась психологическая помощь.
В Сети стали появляться видеоролики, которые сделали на борту пассажиры. "Снижение с 10 000 до 500 м за 5 минут, очень страшно!!!" – поделился один из них.
И все же, судя по видео, летевшие с отдыха люди не теряли чувства юмора и даже поздравляли друг друга с днем рождения.
Утром 21 мая пассажиры продолжили путь. "Резервный самолет, прибывший из Турции, вылетел в Челябинск в 10:40 мск", – сообщили в аэропорту Волгограда. Лайнер взял на борт 215 из 226 пассажиров турецкого аэробуса. Десять человек решили не испытывать судьбу и продолжили путь в Челябинск другими видами транспорта. Одного пассажира пришлось госпитализировать.
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