Массовая молитва паломников в аварийном лайнере попала на видео

Известно, что лайнер с паломниками направлялся из Лондона в польский город Жешув. Оттуда верующие планировали отравиться в Лежайск к могиле одного изоснователей хасидского движения -ребе Элимелеха. Однако примерно через 20 минут после взлета экипаж самолета обнаружил, что в салоне резко упало давление, передает Up in the Sky.

Из-за разгерметизации командир лайнера принял решение экстренно приземлиться в Амтсердаме. После этого всем пассажирам раздали кислородные маски. Момент аварийной посадки снял на видео один из летевших паломников.

Singing #AniManmim

A plane on the way back from Poland full of yiden Lost oxygen 38,000 feet above water plane landed safety in Amsterdam pic.twitter.com/p6VMUEi0em