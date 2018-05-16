Вооруженный мужчина устроил стрельбу в американской школе

В школе города Диксон, штат Вайоминг, вооруженный мужчина открыл стрельбу по полицейскому, передает телеканал "360". Сотрудник правоохранительных органов США выстрелил в ответ, после чего задержал нападавшего. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, задержанным оказался 19-летний бывший ученик. Полиция полагает, что он действовал в одиночку и угрозы больше нет.