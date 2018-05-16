Известный российский драматург скончалась через месяц после смерти мужа

В столице скончалась основательница Театра.doc, 61-летняя Елена Гремина. Драматург умерла в больнице, передает Пятый канал. У нее были проблемы с почками и сердцем.

Елена Гремина в 2002 году вместе с коллегами основала Театр.doc. Поставила популярные пьесы "Сентябрь.doc", "Час восемнадцать", "Двое в твоем доме". 1 апреля она потеряла мужа Михаила Угарова, который был худруком театра.