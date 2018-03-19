Российская модель выпрыгнула из окна в попытке спастись от убийцы

Трагический инцидент произошел с российской моделью в Дубае. Екатерине Стецюк пришлось выпрыгнуть в окно номера на шестом этаже, спасаясь от убийцы.

Известная модель из Иркутска 15 февраля поехала в Дубай работать по контракту. О происшествии известно лишь в общих чертах – со слов ее матери и друзей.

Как стало известно, внимания девушки домогался некий иностранец. Получив отказ, мужчина вышел из себя и накинулся на Екатерину, намереваясь убить. Спасаясь от преступника, модель выпрыгнула из окна шестого этажа.

Екатерина чудом выжила, однако получила тяжелые травмы. В больнице Дубая ей сделали две операции. Как сообщают друзья девушки, у нее тяжелая травма позвоночника. Модель не может самостоятельно передвигаться, а для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона рублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники сибирячки открыли сбор средств.

По последним данным, преступника задержали в аэропорту Дубая. Девушка не может покинуть Эмираты – предстоит долгое расследование. Все это время Екатерине придется находиться в ОАЭ.

Мать модели собирается вылететь в Дубай. Рассказывать о происшествии она опасается: женщина просит журналистов не делать преждевременных выводов, чтобы не навредить ее дочери, пишет "Комсомольская правда".

Публикация от Гроссман Ирэн ���� (@grossmanuka) 18 Мар 2018 в 6:18 PDT

Dni.Ru сообщали о трагическом инциденте в Уганде, в аэропорту Энтеббе. Из открытой двери самолета авиакомпании Emirates при подготовке к посадке выпала стюардесса. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Когда пострадавшую привезли в медучреждение, она уже была без сознания. Причины происшествия пока не выяснены. В соцсетях появились сообщения о том, что стюардесса сама выпрыгнула из самолета, чтобы покончить с собой. Однако авиационные власти Уганды эту информацию опровергли. В управлении гражданской авиации сообщили: идет предварительное расследование. В авиакомпании отметили, что будут сотрудничать со следствием.

