Жуткие фото и видео с места крушения пассажирского самолета
По предварительным данным, в катастрофе самолета авиакомпании US-Bangla Airlines погибли 38 человек. Сообщалось, что спасены 17 пассажиров, позже эта цифра увеличилась до 23. Всего рейсом из столицы Бангладеш Дакки летели около 70 человек.
Лайнер загорелся при посадке в международном аэропорту Трибхуван возле непальской столицы Катманду. Информацию подтвердил представитель местной полиции.
#TIA #Kathmadu #Nepal #USBangla #crash ( pic @DDNewsLive ) pic.twitter.com/M7oSHhqkQ0— Narayan Amrit (@amritna) 12 марта 2018 г.
Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на футбольном поле близ аэропорта. Машина загорелась – на фотографиях с места катастрофы, опубликованных в Twitter, виден столб дыма. Пожарным удалось потушить огонь, однако фюзеляж самолета почти полностью сгорел.
Photos from the #TIA #Kathmandu #Nepal #USBangla (Pic- @IsarojB ) pic.twitter.com/FAoWCxIttq— Narayan Amrit (@amritna) 12 марта 2018 г.
Согласно данным сайта Flightradar24, разбился Bombardier Dash 8 Q400. Воздушному судну было 17 лет. Как уточнили в администрации аэропорта, причиной аварии стал технический сбой на борту, передает РИА Новости.
Dni.Ru сообщали, что иранские спасатели нашли черный ящик частного самолета, разбившегося на западе страны. Лайнер летел из Объединенных Арабских Эмиратов и потерпел катастрофу 11 марта. Обломки самолета и тела погибших обнаружили в 360 километрах от Тегерана.
Жертвами катастрофы стали 11 человек – восемь пассажиров и три члена экипажа. В их числе оказалась 28-летняя дочь влиятельного турецкого бизнесмена Хусейна Башарана, которая в конце марта должна была выйти замуж.
Мина Башаран с подругами возвращалась домой с девичника, устроенного в Дубае. Воздушное судно, направлявшееся из Шарджи в Стамбул, попало в снежную бурю, в результате чего у самолета отказали двигатели.
Артисту было 82 года
Зрители высказали свое мнение о музыкальной композиции
Прославленный артист нервно курит возле больницы
Марина Зудина уехала из больницы