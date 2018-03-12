Невеста погибла в авиакатастрофе по дороге с девичника

Иранские спасатели нашли черный ящик частного самолета, разбившегося на западе страны. Лайнер летел из Объединенных Арабских Эмиратов и потерпел катастрофу 11 марта. Обломки самолета и тела погибших обнаружили в 360 километрах от Тегерана.

Жертвами катастрофы стали 11 человек – восемь пассажиров и три члена экипажа. В их числе оказалась 28-летняя дочь влиятельного турецкого бизнесмена Хусейна Башарана, которая в конце марта должна была выйти замуж.

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Мина Башаран с подругами возвращалась домой с девичника, устроенного в Дубае. Воздушное судно, направлявшееся из Шарджи в Стамбул, попало в снежную бурю, в результате чего у самолета отказали двигатели, сообщает Hürriyet Daily News.

bu fotodan sonra hepsi ölmüş hepsi.inanması ne kadar güç ve siz bu gencecik kızların ölümüne iyi olmuş diyorsunuz.yahudi cenazesine bile saygı gösteren peyfamber efendimizden sizin gibi zihniyetlere nasıl geldik anlamıyorum.sadece varlıklı doğdular diye mi kininiz ? #minabasaran pic.twitter.com/vLyldwYJqU — Efehan EFE ���� (@efelerinefesi28) 11 марта 2018 г.

Буквально на днях сообщалось о катастрофе иранского самолета. Пассажирский лайнер авиакомпании Iran Aseman Airlines потерпел крушение в провинции Исфахан. Он пропал с радаров спустя 50 минут после вылета из Тегерана и врезался в хребет горы Дена. Находившиеся на борту 60 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

Публикация от Z , Mohebbian (@zehra608588) Мар 12, 2018 в 1:48 PDT

Мина Башаран была членом совета директоров компании "Башаран Холдинг". Предполагалось, что она унаследует бизнес отца. В своем аккаунте в Instagram женщина публиковала отчет о путешествии в ОАЭ. Последнее видео – с концерта британской поп-звезды Риты Оры в популярном ночном клубе Дубая. Свадьба Мины Башаран была запланирована на конец марта.

