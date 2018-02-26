Названа причина смерти известной актрисы на свадьбе

Звезда Болливуда Шридеви утонула в ванной. В крови актрисы нашли следы алкоголя, сообщает полиция Дубая.

Предварительное расследование, проведенное дубайской полицией, проливает свет на детали трагедии в номере фешенебельного отеля. Эксперты установили, что причиной смерти индийской звезды Шридеви стало утопление.

Кроме того, в крови звезды индийского кино обнаружены следы алкоголя, сообщает Gulf News со ссылкой на источник в полиции. Издание отмечает, что актриса трепетно относилась к своему имиджу в прессе, всячески избегала скандалов. Молодящаяся дива представлялась поклонникам образцом порядочности.

О печальном инциденте стало известно 25 февраля. Сообщалось, что Шридеви скончалась в от остановки сердца в ОАЭ, куда она приехала с мужем, продюсером Бони Капуром и младшей дочерью на свадьбу своего племянника. "Расследование еще идет, необходимо определить обстоятельства инцидента, судебно-медицинский отчет говорит лишь о том, что она утонула", – приводит издание слова источника в полиции.

Публикация от Sridevi Kapoor (@sridevi.kapoor) Фев 21, 2018 в 8:30 PST

Как писали Dni.Ru, неожиданная смерть Шридеви стала шоком для всей Индии. Она была одной из самых известных артисток страны. Свои соболезнования уже выразил президент Индии Рам Натх‏ Ковинд. О трагической кончине высказался и премьер-министр страны Нарендра Моди. Политик оставил полное скорби сообщение на своей странице в социальной сети Twitter. "Крайне опечален безвременной кончиной прекрасной актрисы Шридеви. Она была ветераном нашей киноиндустрии", – отметил он.

Публикация от Sridevi Kapoor (@sridevi.kapoor) Дек 5, 2017 в 1:18 PST

Шридеви снялась в десятках индийских фильмов. Ее карьера началась в далеком 1969 году. Она ушла в длительный отпуск после того, как вышла замуж за продюсера Бони Капура. В счастливом браке у нее родились две дочери. Премьера последнего фильма, в котором она снялась, состоялась в 2017 году.