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Происшествия

У известной актрисы остановилось сердце во время свадьбы

Шридеви. Фото: wikipedia.org
В Дубае умерла звезда Болливуда Шри Амма Янгер Айяпан, известная под псевдонимом Шридеви. У нее остановилось сердце.
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Знаменитая актриса прилетела в Объединенные Арабские Эмираты к племяннику. Молодой человек решил сыграть свадьбу в Дубае.

Неожиданная смерть Шридеви стала шоком для всей Индии. Она была одной из самых известных артисток страны.

Публикация от Sridevi Kapoor (@sridevi.kapoor)

О трагической кончине высказался премьер-министр страны Нарендра Моди. Политик оставил полное скорби сообщение на своей странице в социальной сети Twitter. 

"Крайне опечален безвременной кончиной прекрасной актрисы Шридеви. Она была ветераном нашей киноиндустрии", – отметил он. Моди выразил соболезнования родным и близким артистки, передает телеканал NDTV.

Напомним, что Шридеви снялась в десятках индийских фильмов. Ее карьера началась в далеком 1969 году.

Она ушла в длительный отпуск после того, как вышла замуж за продюсера Бони Капура. В счастливом браке у нее родились две дочери. Премьера последнего фильма, в котором она снялась, состоялась в 2017 году.

Автор: Евгений Мышко25 февраля 2018, 13:25

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