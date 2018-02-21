Мужчина ослеп от интима с женой босса
30-летний Гаутам Кумар Чоудхари из индийского штата Бихар потерял 90% зрения – банда незнакомцев выжгла ему глаза кислотой. Мужчина уверен: это месть за интрижку с женой босса, сообщает Gulf News India.
В начале февраля Гаутам Кумар Чоудхари и супруга фермера Дайарама Сингха сбежали из города. Обманутый муж обратился в полицию, подключив к поискам СМИ и личные связи.
По словам тракториста, его босс – очень влиятельный человек в регионе, поэтому влюбленные были вынуждены вернуться. Опасаясь за жизнь, девушка уехала к мужу.
Позже Чоудхари позвонил брат Сингха, который работает в правоохранительных органах, и предложил забрать женщину из полицейского участка. По дороге его схватили, отвезли в дешевый мотель и залили в глаза кислоту.
От боли несчастный потерял сознание. Преступники оставили его умирать в канаве. По счастливой случайности проезжавший мимо водитель заметил Чоудхари лежащим в луже крови и отвез в больницу. Врачи спасли его, однако пострадавший практически ослеп.
Чоудхари дал показания стражам порядка. Подозреваемый Сингх задержан. Ведутся поиски остальных участников нападения. Продолжит ли тракторист бороться за свою любовь, не сообщается.
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