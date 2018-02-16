Охотник облил кислотой отказавшую ему возлюбленную

Трагедией окончились романтические отношения пары из индийского города Джайпура. 35-летний Мехбуб Кхан не перенес отказа возлюбленной выйти за него замуж и облил красавицу кислотой.

Мать троих детей никак не ожидала нападения от влюбленного мужчины. Инцидент произошел 14 февраля в одном из торговых центров, его зафиксировали камеры наблюдения. По данным полиции, кислота попала не только на жертву, но и на самого Кхана.

У женщины повреждено 15% тканей лица и груди. Состоние пациентки стабильное, успокаивают врачи. "К сожалению, у нее навсегда останутся шрамы. Ей понадобится как минимум две операции по восстановлению лица. К счастью, жизненно важные органы повреждены не были", – цитирует медика The Daily Mail.

30-летняя женщина работала в торговом центре уборщицей. Она уже десять лет как состоит в браке, у нее трое детей. Но это не мешало воздыхателю. Согласно сообщению полиции, Мехбуб жил неподалеку и следил за ней около двух лет. Следователи установили, что предмет обожания неоднократно получал от влюбленного угрозы.

Dni.Ru писали о том, как десятки мексиканцев на днях стали свидетелями сцены, достойной пера Шекспира. Девушка отвергла предложение руки и сердца влюбленного молодого человека.

Имя несчастного мексиканца, которому сочувствуют тысячи пользователей Сети, не сообщается. Молодой человек встал на колени перед своей возлюбленной прямо на сцене, в присутствии десятков жителей мексиканского города Монтеррея.

Влюбленный сначала вручил даме сердца букет, который та благосклонно приняла. Однако ее настроение изменилось, когда рыцарь достал из кармана кольцо. Девушка схватилась за голову – и отказала бедолаге. Потрясенные трагическим финалом зрители опубликовали ролик в Сети, где он менее чем за двое суток набрал 700 тысяч просмотров.



