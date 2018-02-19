В центре борьбы с туберкулезом в Москве произошел пожар

На территории центра борьбы с туберкулезом на улице Барболина на востоке Москвы загорелось одноэтажное административное здание, пишет "Газета.ru". Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В столичном управлении МЧС отметили, что в районе пожара превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировано не было.