В центре борьбы с туберкулезом в Москве произошел пожар

Олимпиада-2018 Под Москвой разбился Ан-148 Расписание Олимпиады Медальный зачет Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
партнеры
Понедельник 19 февраля
Лента новостей
13:53
Призер Олимпиады призвал бойкотировать Россию
13:51
Как с трупом: Кличко возмутил странными играми с маленькой дочкой
13:45
Подруга об изгнанной матери Цымбалюк-Романовской: Талант, чистейшей воды изумруд
13:24
У потерявшего сына Гуфа нашелся ребенок
13:18
К британцу с неба прилетела акула
13:05
В Перми упавший кран раздавил машину
12:52
Затишье перед бурей
12:40
Уборка смертельно опасна для женщин
12:33
Чемпионка мира каталась на Олимпиаде с голой грудью
12:29
Вторую допинг-пробу Крушельницкого назвали положительной
12:08
Басков променял Лопыреву на знойную брюнетку
12:08
Верите ли Вы в допинг керлингиста Крушельницкого?
12:03
У Кирилла Серебренникова случилось новое несчастье
11:43
В Кургане мужчина насмерть забил жену и сына
11:36
Жуткий пожар в ночном клубе сняли на видео
11:22
Найден эффективный способ победить старость
11:21
82-летний Джигарханян заявил о рождении долгожданного ребенка
11:17
Пьяный петербуржец пытал сына раскаленной сковородой
11:05
Последствия смертельной аварии на МКАД сняли на видео
11:00
Учеников Жулина отодвинули от медалей на Олимпиаде
10:56
Вскрыли вторую допинг-пробу Крушельницкого
10:46
ОКР пытался скрыть допинг-скандал Крушельницкого
10:34
Юсиф Эйвазов пережил стресс из-за "Пиковой дамы" в Большом
10:09
Соловьев покрыл сына отборным матом перед смертью
10:05
Цены на iPhone X обвалились
10:02
В лесу на Урале нашли тушу заразного животного
09:49
Юрий Антонов: Нас вышвырнули, как пришлых собачонок
09:48
Москву накроют облака и снег
09:40
Слабоумие оказалось заразным заболеванием
09:36
Володин раскрыл Западу секрет популярности Путина
09:34
Володин: обвинения США 13 россиян во вмешательстве в выборы абсурдны
09:34
В Якутии физрук избил школьника
09:26
Дочь призналась в страшной обиде на Талызину
09:20
Метро изменило режим работы из-за погоды в Москве
09:13
РПЦ нашла лекарство от гомосексуализма
09:11
Под Тюменью машина ГИБДД протаранила автобус
09:10
Актер Смольянинов помогает убийце из банды скинхедов
09:09
Парламенты России и Швейцарии укрепляют отношения двух стран
08:42
Еще поцелуй его: фото обнявшихся на Играх россиянина и украинца взбесило Сеть
08:42
Камеры сняли момент обрушения крыши парковки в Балашихе
08:41
Пережившего пятую "химию" Караченцова отправили на гулянку к Кабо
08:37
Опубликовано видео баттла Гуфа и Птахи
08:16
Аршавиной светит тюрьма за угрозы отрезать пальцы красивой сопернице
08:11
МОК пощадил Россию после допинг-скандала с Крушельницким
08:01
Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля
07:52
Расследование крушения Ан-148 перешло в новую фазу
07:38
Под Москвой электричка насмерть сбила ребенка
21:14
Сын Игоря Талькова: Я поехал воевать в Луганск
20:35
За кого болеть на Олимпиаде 19 февраля
20:01
Тарасов променял беременную жену на ночь с блондинкой
19:01
Подсыпали: российский призер Олимпиады объяснил провал допинг-теста
18:05
В дагестанском храме на Масленицу устроили стрельбу
18:00
Галкин влез в скандал с верующими
17:22
Ксению Бородину обозвали старой проституткой
16:55
Самые сексуальные знаменитости старше 40 лет
16:43
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
16:11
Российский фристайлист вырвал медаль из рук соперников на Олимпиаде
16:05
Медальный зачет Олимпиады-2018
15:41
Популярный артист после избиения показал гей-видео
14:47
Губерниев о допинг-пробе Крушельницкого: Нам конец
14:15
Больной раком Успенский не может ходить
13:52
Известный продюсер признался в браке по расчету
13:38
Затейница Цымбалюк-Романовская прибыла в "дом любви"
13:35
Москвичей предупредили о повторении снежного апокалипсиса
13:20
Тимати о конфликте с Фадеевым: Мы друг друга не поняли
12:48
Беременная Рапунцель из "Дома-2" сделала шокирующее признание
12:24
Вяльбе расплакалась из-за результатов российских лыжников
11:58
Психолог объяснил особое поведение Валерии на публике
11:39
Похудевшая Екатерина Стриженова светится
11:29
Завоевавшие медаль российские лыжники были готовы к победе заранее
10:59
Звезда "Битвы экстрасенсов" поставила Галкина на место
10:29
Командир Ан-148 сел на роковой рейс по ошибке
10:01
В Москве маньяк поил своих жертв водкой и бил молотком
21:34
За кого болеть на Олимпиаде 18 февраля
19:44
Джигарханян потерял вырученные за продажу квартиры миллионы
19:32
Ольгу Бузову изощренно унизили на телевидении
18:29
Донцовой отрезали грудь из-за рака
18:10
Командир группы Вагнера озвучил потери российских добровольцев в Сирии
17:58
Под Москвой в ДТП с грузовиком погиб человек
17:25
Россия проучила американцев под строгим надзором Путина
17:25
Почему стыдно за биатлон: Акимова дала скандальное объяснение
17:24
Пугачева нахамила ошарашенному Паулсу
17:01
Крутой о раке Хворостовского: Я понимал, что он болен и обречен
16:22
Сестра Шипулина выиграла золото Олимпиады
16:08
Харламова удивило хамство Галкина из-за критики шоу Первого канала
15:06
Ольга Орлова высказалась о романе с Манучаровым
14:45
Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом
14:06
Российским хоккеистам на Олимпиаде запретили жать руки американцам
13:52
Бузова уже рыдает: Соловьев угрожает ведущей "Дома-2"
13:30
Какие станции появятся в Московском метро в 2018 году
13:26
Российские лыжницы завоевали бронзу на Олимпиаде
13:22
На Москву надвигается страшный мороз
13:07
Ваенга показала последствия своей болезни
12:11
Бесхребетный участник "Дома-2" позволил унизить его беременную жену
11:23
Целлюлитная стриптизерша мечтает о лаврах Ким Кардашьян
11:05
Удивленный Коляда ответил на жесткую критику Тарасовой
10:47
В Москве таксист ограбил пассажира на 130 миллионов
10:30
Состояние борющейся с раком российской певицы резко ухудшилось
10:03
Страшные тайны: Михаил Горбачев
10:02
Старушка выжила после наезда многотонной фуры
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян потерял вырученные за продажу квартиры миллионы
Затейница Цымбалюк-Романовская прибыла в "дом любви"
Харламова удивило хамство Галкина из-за критики шоу Первого канала
Бузова уже рыдает: Соловьев угрожает ведущей "Дома-2"
Подсыпали: российский призер Олимпиады объяснил провал допинг-теста
Донцовой отрезали грудь из-за рака
Происшествия

В центре борьбы с туберкулезом в Москве произошел пожар

прочитано 432 раза

На территории центра борьбы с туберкулезом на улице Барболина на востоке Москвы загорелось одноэтажное административное здание, пишет "Газета.ru". Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В столичном управлении МЧС отметили, что в районе пожара превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировано не было.

19 февраля 2018, 09:03

комментарии

Политика

В стельку: похождения пьяного Порошенко в Мюнхене сняли на видео
Страшные тайны: Михаил Горбачев
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
Запад поставил оплеванного Порошенко на место

Шоу-бизнес

Подруга об изгнанной матери Цымбалюк-Романовской: Талант, чистейшей воды изумруд
У потерявшего сына Гуфа нашелся ребенок
Галкин после позора спрятался от разгневанных россиян
Басков променял Лопыреву на знойную брюнетку

Проишествия

Российская красавица-чемпионка умерла в 22 года
Патологию назвали причиной смерти трехлетней девочки в саду
Охотник облил кислотой отказавшую ему возлюбленную
Пилоты Ан-148 устроили перебранку перед крушением

Lifestyle

Юсиф Эйвазов пережил стресс из-за "Пиковой дамы" в Большом
Главные книги о здоровье
Топ-10 романтичных книг о настоящей любви
Мединский нажаловался на "50 оттенков"
Шоу-бизнес

Дочь призналась в страшной обиде на Талызину

Актриса не участвует в судьбе и воспитании наследников
Шоу-бизнес

Юрий Антонов: Нас вышвырнули, как пришлых собачонок

Певец болезненно воспринимает все происходящее вокруг
Шоу-бизнес

Соловьев покрыл сына отборным матом перед смертью

Звездный мальчик был очень одинок
Шоу-бизнес

82-летний Джигарханян заявил о рождении долгожданного ребенка

Актер надеется, что беременность не закончится трагедией

Гороскоп

Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля
Злопыхатели покусились на вещи российских фигуристов
Совет на выходные
Опозорившийся Коляда загнал себя в угол

Фоторепортажи

Чемпионка мира каталась на Олимпиаде с голой грудью
Самые сексуальные знаменитости старше 40 лет
Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом
Целлюлитная стриптизерша мечтает о лаврах Ким Кардашьян

Спорт

"Россию нельзя было пускать": в МОК опечалены историей Крушельницкого
Секс-конфуз на Олимпиаде: чемпионка мира обнажила грудь на льду
Учеников Жулина отодвинули от медалей на Олимпиаде
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Катастрофа Ан-148 оставила сиротами 13 детей
Безумные регионы: ростовские обезьяны угнали автобус с носухами
Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru