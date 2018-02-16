Двухлетний ребенок упал на рельсы в метро
Двухлетний малыш отбежал от матери, ждавшей прибытия поезда, и упал на пути. На помощь ему бросился молодой человек. По информации издания Mirror, этот смельчак – 18-летний Лоренцо Пианацца.
Юноша поднял на платформу ребенка и его мягкую игрушку, после чего выбрался сам. Маленького Моххамеда доставили в больницу – к счастью, врачи не обнаружили у него никаких травм.
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