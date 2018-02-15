В московском Политехническом музее погиб человек

В подвале Политехнического музея в центре Москвы произошел обвал грунта. В результате случившегося погиб рабочий, еще двое оказались в больнице.

По предварительным данным, площадь обрушения составила шесть квадратных метров. Причины ЧП устанавливаются, передает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости.