В московском Политехническом музее погиб человек

В подвале Политехнического музея в центре Москвы произошел обвал грунта. В результате случившегося погиб рабочий, еще двое оказались в больнице.
По предварительным данным, площадь обрушения составила шесть квадратных метров. Причины ЧП устанавливаются, передает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости.
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