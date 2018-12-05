Футболист Ломакин устроил разборки с таксистом перед смертью
Футболист клуба "Локомотив" Алексей Ломакин поссорился с водителем такси перед исчезновением. Об этом сообщает канал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Такая информация появилась у следствия благодаря показаниям друга спортсмена – Ивана. Именно с ним тот ехал домой в такси в ночь на 2 декабря.
По словам молодого человека, в дороге между Алексеем и водителем возник конфликт, и таксист решил высадить пассажиров возле Борисовских прудов, не доставив до места назначения. Выйдя из машины, Алексей скрылся в неизвестном направлении, утверждает Иван. После безуспешных поисков друга парень отправился домой.
Ранее стало известно, что тело Ломакина было обнаружено 2 декабря в районе Борисовских прудов. По предварительной версии следствия, футболист скончался от переохлаждения и инсульта.
Мать спортсмена рассказала журналистам, что в последнее время сын употреблял прописанные врачом таблетки. Из-за них он периодически вел себя неадекватно – случались срывы и панические атаки.
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