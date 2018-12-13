Есть погибшие: скоростной поезд столкнулся с локомотивом и сошел с рельсов

В турецком городе Анкара случилось жуткое происшествие. В результате крушения скоростного поезда погибли по меньшей мере семь человек, передает RT. Более 40 пострадали, пишет "ТВ Центр".
Состав столкнулся с маневровым локомотивом, после чего врезался в основание наземного пассажирского перехода. С рельсов сошли два вагона. На месте ЧП работают специалисты, сообщает телеканал "360".
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