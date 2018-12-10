Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах
Тело 22-летней девушки обнаружили утром 9 декабря в кустах, около так называемой Живописной дороги (Scenic Drive). Грейс Миллан не выходила на связь с 1 декабря. В последний раз ее видели с мужчиной в отеле Окленда.
Предполагаемый виновник – 26-летний Джесси Кемпсон. Ему уже предъявлено обвинение. Как выяснила полиция, Грейс познакомилась с ним в соцсети Facebook: мужчина лайкал фотографии девушки и делал ей комплименты. По данным следствия, пара провела ночь в отеле, и это было последнее место, где девушку видели живой.
Тело Грейс было скрыто от взглядов проезжающих в зарослях кустарника. Как полагают следователи, сюда его привез убийца на взятом в прокат автомобиле. Машину нашли еще раньше – в 300 километрах от этого места. Молодой человек предстанет в Оклендском окружном суде утром 10 декабря.
Грейс Миллан – дочь британского бизнесмена, занимающегося недвижимостью. Она недавно закончила обучение в университете и отправилась в кругосветное путешествие. В Новую Зеландию Грейс прибыла из Перу 20 ноября.
Девушка держала в курсе своего перемещения родителей и друзей, ежедневно публикуя фотографии в соцсетях. "Я думаю, что путешествие изменило меня", – написала Грейс в Twitter 30 ноября. Это был ее последний твит, пишет британская Daily Mail.
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