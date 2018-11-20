Смерть омрачила безмятежный отдых Меган Маркл
19-летняя Ева Макгоули виделась с Меган Маркл и принцем Гарри на частной встрече в Доме правительства в Новой Зеландии несколько недель назад. Девушка долгое время боролась с раком носоглотки.
Cемья тинейджера поделилась трагической новостью в Instagram, где та документировала свою жизнь. "Мы убиты горем". Ева оставила нас вчера утром", – написали близкие умершей.
Девушка называла встречу с принцем Гарри и Меган Маркл самым ярким событием в своей жизни, передает издание Express. "Я настолько благодарна, что была приглашена в Дом правительства, чтобы встретиться с ними сегодня утром!" — делилась радостью Ева в соцсетях.
Напомним, что сестра Меган Саманта написала книгу о герцогине Сассекской. В произведении родственница пообещала рассказать "все-все" о жене принца Гарри.
Книге дали название "В тени герцогини". Она уже готова к публикации, однако издатель отложил выпуск до рождения первенца Маркл. Видимо, так сестра решила поздравить герцогиню с рождением долгожданного малыша.
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