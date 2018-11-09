Олимпийского чемпиона арестовали за изнасилование 12-летнего ребенка

Трехкратный олимпийский и пятикратный чемпион мира по боксу Феликс Савон арестован на Кубе по обвинению в изнасиловании 12-летнего мальчика, передает телеканал "360". 51-летний спортсмен находится в тюрьме с 30 сентября, однако власти стараются скрыть этот факт.

В СМИ появилась информация, что это не первый случай, когда боксер попался на подобном преступлении. Журналисты уверены: кубинское руководство молчит, чтобы уберечь репутацию прославившего остров спортсмена.

