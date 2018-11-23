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Происшествия

В Москве ограбили блогера-миллионера

Амиран Сардаров. Фото: instagram.com/amiran495
Жертвой злоумышленников стал 32-летний Амиран Сардаров. Преступники обокрали офис автора "Дневника хача".
прочитано 370 раз

ЧП произошло в ночь на 23 ноября. Подробностями случившегося Сардаров поделился в своем Instagram-аккаунте.

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Неизвестные в масках вынесли из офиса цифровые носители с важной информацией. "Украли жесткие диски, флешки, камеры. Причины и мотивы я не знаю. Как разберусь, дам знать, откуда "уши торчат", – написал Амиран.

Пока неизвестно, намерен ли видеоблогер обращаться в полицию. Подписчики Сардарова разделились на два лагеря. Одни посочувствовали шоумену, а другие посчитали, что ограбление – лишь постановка знаменитости ради пиара.

Отметим, что в последнее время Амирана преследует злой рок. Ранее он по дороге на концерт попал в ДТП. В его Mercedes врезалась женщина на внедорожнике. В итоге автомобиль Сардарова прилично пострадал. К счастью, обошлось без жертв и травм.

Вместе с тем финансовые дела у шоумена идут прекрасно. Так, автор YouTube-канала "Дневник хача" вошел в список самых богатых видеблогеров в интернете. В 2017 году Сардаров заработал более 27 миллионов рублей.
Автор: Валерия Нарская23 ноября 2018, 18:05

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