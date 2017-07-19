Неизвестные избили и ограбили российского актера

На юго-востоке Москвы неизвестные напали на актера театра "Сфера" Никиту Спиридонова. Ему нанесли несколько ударов и отобрали iPhone 6. Нападение произошло на аллее около парка "Кузьминки-Люблино", пишет газета "Известия".

Артист обратился в полицию, однако не смог вспомнить лица злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".