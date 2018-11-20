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Происшествия

Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли

Фото: www.globallookpress.com
Хрупкая 22-летняя жительница бразильского города Манаус задержала и сдала полиции напавшего на нее вора. Она не растерялась и проучила злоумышленника.
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Урок Сабрины Лейтес воришка запомнит надолго. Девушка стояла во дворе своего дома, когда возле нее остановился мотоцикл с двумя мужчинами. Они потребовали отдать им мобильный телефон.

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Но грабители явно не предполагали, чем обернется их коварный план. Сабрина четыре года занималась джиу-джитсу и дала серьезный отпор грабителям.

Воры сначала бросились наутек, но ставший свидетелем происходящего сосед девушки сбил машиной одного из нападавших и помешал ему сбежать, передает Daily Mail. В это время Лейтес использовала болевой прием, зажав обидчика между ног и прижав к земле.

Вор кричал и просил о пощаде, но бразильянка удерживала его в течение 20 минут, пока не приехала полиция. Грабителя арестовали. Отмечается, что второй подозреваемый с места преступления скрылся. Происходящее сняли на видео очевидцы инцидента. 

Позже Сабрина рассказала, что решила дать парням отпор, поскольку увидела, что у них не было оружия. Иначе ситуация могла развиваться совсем по-другому.

Автор: Людмила Фоканова20 ноября 2018, 21:46

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