Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли
Урок Сабрины Лейтес воришка запомнит надолго. Девушка стояла во дворе своего дома, когда возле нее остановился мотоцикл с двумя мужчинами. Они потребовали отдать им мобильный телефон.
Но грабители явно не предполагали, чем обернется их коварный план. Сабрина четыре года занималась джиу-джитсу и дала серьезный отпор грабителям.
Воры сначала бросились наутек, но ставший свидетелем происходящего сосед девушки сбил машиной одного из нападавших и помешал ему сбежать, передает Daily Mail. В это время Лейтес использовала болевой прием, зажав обидчика между ног и прижав к земле.
Вор кричал и просил о пощаде, но бразильянка удерживала его в течение 20 минут, пока не приехала полиция. Грабителя арестовали. Отмечается, что второй подозреваемый с места преступления скрылся. Происходящее сняли на видео очевидцы инцидента.
Позже Сабрина рассказала, что решила дать парням отпор, поскольку увидела, что у них не было оружия. Иначе ситуация могла развиваться совсем по-другому.
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