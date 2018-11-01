Пассажирку такси убило одинокое колесо КамАЗа на глазах постовых

В ночь на 1 ноября на Автозаводской улице возле Третьего транспортного кольца в Москве одинокое колесо от КамАЗа убило 54-летнюю женщину, садившуюся в машину такси, передает "Московский Комсомолец". Трагедия произошла на глазах сотрудников патрульно-постовой службы, которые преследовали неуправляемый снаряд на протяжении 500 метров.

Оказалось, что от автомобиля мусорной компании, ехавшего по внутренней стороне Третьего транспортного кольца, отвалилось заднее колесо. Водитель грузовика – 51-летний мужчина – увидел, как оно, двигаясь намного быстрее самого КамАЗа, выехало на разделительную полосу, а затем – на обочину. Даже удар о бордюр не остановил колесо, и оно продолжило путь, пока наконец не врезалось в женщину.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями". Для выяснения всех причин произошедшего назначены экспертизы.