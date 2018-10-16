Известная блогерша насмерть разбилась в ДТП
Авария произошла 13 октября, однако сообщения появились лишь несколько дней спустя. На Рублево-Успенском шоссе в Москве мотоцикл, которым управляла Ольга Петрова, столкнулся с легковым автомобилем Volvo. Девушка погибла на месте.
Как пишут в сообществах байкеров, девушка ехала прямо, а иномарка внезапно пошла на поворот. Ольга не успела среагировать на неожиданный маневр легковушки.
"13.10.18 18:15. МО Рублевское шоссе пос.Раздоры. Авто пошло на поворот, а мотоцикл прямо. Мотоциклистка погибла. Я ее не знала, но кто-то должен написать этот пост… Мотоциклистка-блогер из Москвы, очень любила свой мотоцикл и много о нем писала. Люди пишут о ней, как о светлом человеке… (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщает пользователь портала Bikepost.
Ольга Петрова была известной мотоблогершей. Она запомнилась подписчикам своими репортажами о лихой езде на мотоцикле. Девушка вела аккаунт в Instagram, за ней следили более 64 тысяч пользователей. Правоохранительные органы уточняют обстоятельства ДТП, сообщает РЕН ТВ.
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