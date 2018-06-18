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Авто

Последствия смертельной аварии с байкером в Москве попали на видео

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На 3-й Хорошевской улице на севере Москвы мотоциклист на большой скорости врезался в автомобиль такси, который поворачивал во двор. Байкер получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции. Последствия жуткого ДТП сняли на видео очевидцы. Запись опубликовал портал Life.ru.

Внимание! Видео содержит сцены насилия, его кадры могут шокировать! Материал не предназначен к просмотру лицам младше 18 лет!

18 июня 2018, 15:43

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