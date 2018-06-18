Последствия смертельной аварии с байкером в Москве попали на видео

На 3-й Хорошевской улице на севере Москвы мотоциклист на большой скорости врезался в автомобиль такси, который поворачивал во двор. Байкер получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции. Последствия жуткого ДТП сняли на видео очевидцы. Запись опубликовал портал Life.ru.
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