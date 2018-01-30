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Родные дети сдали купившую ребенка москвичку

Фото: GLOBAL LOOK press/Karl-Heinz Spremberg
В Москве по подозрению в покупке новорожденного задержана 39-летняя женщина. Светлана два года воспитывала чужого ребенка. 
прочитано 1311 раз

Заявление в правоохранительные органы написали дети москвички от первого брака. Как сообщает газета "Московский Комсомолец", отношения между женщиной и ее отпрысками давно дали трещину. Нерадивые дети выгнали Светлану, инвалида с онкологическим заболеванием крови, из дома. Женщине пришлось искать утешения у нового мужа, 49-летнего Юрия.

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Супруги жили в съемных квартирах в Егорьевске, а в последнее время – в Подольске. Мужчина мечтал о наследниках, но состояние здоровья Светланы не позволяло им завести ребенка. В это время, как нельзя кстати, женщина, работавшая таксистом, подвезла 25-летнюю Викторию, гражданку Украины.

Во время разговора Светлана пожаловалась пассажирке на бесплодие, а та, в свою очередь, призналась, что беременна, но не хочет ребенка: украинской беженке, подрабатывающей проституцией, не на что было содержать малыша. Светлана предложила Виктории взять ребенка на воспитание, рассказал муж женщины Юрий.

После того как женщины обо всем договорились, Светлана начала имитировать беременность, чтобы избежать ненужных расспросов, когда ребенок появится на свет. Так как женщина всегда отличалась полной комплекцией и прекрасно знала все симптомы беременности, ей не составило труда ввести окружающих в заблуждение. 20 января 2016 года Светлана "стала матерью".

Виктория передала ей ребенка, и женщина зарегистрировала его как своего собственного. В ЗАГСе она сказала, что родила дома. Два года Светлана и Юрий растили и воспитывали сына. Из-за непростого характера мальчика семье постоянно приходилось переезжать – соседи жаловались на шумного ребенка.

Так бы и продолжалось дальше, если бы не жилищный конфликт со старшими детьми Светланы. Они подозревали, что мать не рожала третьего ребенка, принялись шантажировать, угрожать. Осенью прошлого года дети обратились с заявлением в полицию, началась проверка, которая открыла истину.

В итоге 28 декабря в квартиру, которую снимали Светлана и Юрий, ворвались полицейские и забрали мальчика. На следующий день женщину вызвали на допрос в Следственный комитет, где и задержали. Еще через несколько дней полиции удалось задержать настоящую мать ребенка, Викторию. 

Автор: Михаил Войцеховский30 января 2018, 18:47

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