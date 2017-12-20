Россиянка потеряла семерых детей из-за волос сына

Жительница Хакасии Любовь Лицегевич лишилась семерых усыновленных детей. Служба опеки решила забрать несовершеннолетних.

Основанием для таких радикальных мер стали слишком длинные волосы четырехлетнего мальчика. Еще в мае воспитательница детского сада пожаловалась заведующей, что шевелюра одного из ее подопечных уже напоминает девчачью. Начальница учреждения, в свою очередь, обратилась к органам опеки.



Работники ведомства решили, что волосы до поясницы могут повлиять на становление гендерных стереотипов. Якобы, из-за "не мужской" стрики мальчик может подумать, что он на самом деле девочка. Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение забрать не только длинноволосого сына, но и еще шестерых детей, которых она усыновила в 2012-2015 годах.

Как отмечает "Новая газета", приемная мать Любовь Лицегевич конфликтовала с администрацией детского сада и областными чиновниками. Представители образовательного учреждения невзлюбили женщину после того, как он отказалась сдавать деньги на ремонт садика. Вместо этого женщина купила несколько ведер краски. Также женщина на телевидении критиковала районные органы опеки из-за маленьких, по ее мнению, пособий.

За свою жизнь Любовь Лицегевич воспитала 21 ребенка. Своя дочь у женщины только одна. Все остальные дети были усыновлены из приютов. На момент судебного разбирательства с Любовью оставались семеро детей – остальные уже давно выросли и живут своими семьями. Самому старшему ребенку, которого забрали органы опеки – 17. Младшему – пять. Это тот самый мальчик, за гендерные стереотипы которого переживают органы опеки. За время разбирательства ему успело исполниться пять лет.