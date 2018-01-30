Украинка продала в Москве своего младенца

В Москве гражданка Украины продала своего ребенка незадолго до его рождения. Малыша передали чужим людям сразу выписки из больницы, сообщает "360".
Ребенок жил в чужой семье больше двух лет. Лишь в 2018 году полицейским удалось задержать родную мать. Она находилась в подмосковном в Воскресенске. Двухлетнего мальчика уже изъяли у покупательницы.
До Олимпийских игр в Южной Корее осталось меньше двух недель
В Сети бурно обсуждают громкое событие
Извращенец раздвинул перед певцом голые ягодицы
Мать-садистка сажала свою жертву на цепь