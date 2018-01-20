Звезда КВН умер после победы на фестивале в Сочи

Команда КВН "НАТЕ" сообщила о смерти участника коллектива Сергея Баленко. 5 января он отпраздновал свой 21-й день рождения.



Трагедия произошла в Ростове-на-Дону. "Дорогие друзья, нашу команду настигло горе. 19 января 2018 года, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить", – говорится в сообщении на официальной странице команды в "Вконтакте" (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена – прим.ред.).

Поклонники были шокированы известием о смерти своего любимца. Многие стали интересоваться, что же произошло. "В чем причина его смерти??? Почему все молчат? Что-то не то?", "Что произошло? Такой же молодой",– написали любители КВН.

Некоторые предположили, что молодой человек свел счеты с жизнью. "Да, бестактно и некрасиво, но все же, что случилось? Я думаю, есть люди, которые хотели бы за него помолиться, но ведь нет уверенности, что можно", – спросила одна из поклонниц. Однако члены Клуба веселых и находчивых тут же отвергли предположение о самоубийстве Баленко.

Вскоре команда "НАТЕ" выпустила еще одно обращение. "Мы не можем ответить на вопрос: "Что произошло?", пока сами не будем уверены в информации на 100%", – заявили квнщики.





Информацию о гибели Сергея подтвердил в беседе с Dni.Ru и друг квнщика Игорь Дикалов. По его словам, в смерти Баленко нет ничего криминального, а информация о обстоятельствах не оглашается до официального заключения специалистов, так как команда не хочет выдавать непроверенные сведения.



Отметим, что Сергея Баленко все называли очень добрым и жизнерадостным человеком. Несколько дней назад в Сочи завершился фестиваль, по итогам которого команда "НАТЕ" вышла в Высшую лигу КВН.