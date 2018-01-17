"Уральские пельмени" добивают просящего о мире Нетиевского

Артисты шоу просят признать одну из сделок с создателем проекта Сергеем Нетиевским недействительной. Они подали иск о взыскании 28,3 миллиона рублей с бывшего директора коллектива и ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени".

Предварительное судебное заседание состоится 30 января. Сергей Нетиевский готов пойти на мировую с командой – в таком случае финансовый спор между ним и бывшими коллегами может быть завершен.

"Появилась надежда на примирение, поэтому ни я, ни участники шоу не станут сейчас комментировать судебные разбирательства", – цитирует продюсера "РБК-Екатеринбург". Сроки и условия возможного заключения мирного соглашения он не уточнил.

Публикация от Сергей Нетиевский (@netievskiy_official) Янв 8, 2018 at 3:59 PST

Напомним, что конфликт коллектива с экс-директором длится с 2015 года, когда Нетиевский вышел из "Уральских пельменей" и занялся новыми проектами. Благодаря запущенному им в 2009 году телешоу его бывшие коллеги зарабатывают на эфирах, гастролях, концертах и корпоративах около 150 миллионов рублей в год. По словам Нетиевского, он проделал большую продюсерскую работу, сделав из одноименной команды КВН популярный проект.

Публикация от Сергей Нетиевский (@netievskiy_official) Июн 11, 2017 at 8:27 PDT

В "Уральских пельменях" связали увольнение Нетиевского с воровством. Создатель шоу назвал эти обвинения черным пиаром.