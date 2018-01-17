"Уральские пельмени" добивают просящего о мире Нетиевского
Предварительное судебное заседание состоится 30 января. Сергей Нетиевский готов пойти на мировую с командой – в таком случае финансовый спор между ним и бывшими коллегами может быть завершен.
"Появилась надежда на примирение, поэтому ни я, ни участники шоу не станут сейчас комментировать судебные разбирательства", – цитирует продюсера "РБК-Екатеринбург". Сроки и условия возможного заключения мирного соглашения он не уточнил.
Напомним, что конфликт коллектива с экс-директором длится с 2015 года, когда Нетиевский вышел из "Уральских пельменей" и занялся новыми проектами. Благодаря запущенному им в 2009 году телешоу его бывшие коллеги зарабатывают на эфирах, гастролях, концертах и корпоративах около 150 миллионов рублей в год. По словам Нетиевского, он проделал большую продюсерскую работу, сделав из одноименной команды КВН популярный проект.
В "Уральских пельменях" связали увольнение Нетиевского с воровством. Создатель шоу назвал эти обвинения черным пиаром.
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