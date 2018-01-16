Россиянин умер в самолете по пути из Доминиканы

Пассажирский Boeing авиакомпании "Северный ветер" вылетел из Доминиканской Республики в Россию, когда одному из наших соотечественников стало плохо. Мужчина пожаловался на боли в груди, пишет "Газета.ru".

Экипаж пытался оказать туристу помощь, однако его состояние резко ухудшалось. Пилот запросил экстренную посадку в аэропорту канадского Бунвора и вызвал реаниматологов. Когда врачи поднялись на борт, россиянин уже был мертв.