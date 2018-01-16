При взрыве в доме в Антверпене погибли люди

Вечером 15 января в жилом доме в бельгийском Антверпене произошел взрыв, пишет "Газета.ru". Сообщается о 14 пострадавших и двух погибших. Тела жертв обнаружили спасатели во время разбора завалов.
Из-за ЧП пострадали и соседние дома. На месте работают спасатели, медики и полицейские. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.
[VIDEO] Explosie Paardenmarkt: hulpdiensten werken heel de nacht door. 14 slachtoffers naar ziekenhuis. https://t.co/qtI2cOhxlr pic.twitter.com/PigKBtkGaz— Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 16 января 2018 г.
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