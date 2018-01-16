В Таиланде за продажу наркотиков задержали россиянку

На острове Пханган в Таиланде полиция арестовала россиянку и гражданина США за продажу наркотиков, передает Life.ru. В операции принимал участие сотрудник правоохранительных органов под прикрытием. У задержанных изъяли 145 граммов МДМА, 1,58 грамма кетамина, 3,78 грамма метамфетамина, марихуану, пластиковые пакеты, весы и 200 тысяч тайских бат. Россиянка и американец признались, что продавали туристам запрещенные вещества.
На панихиду собралось много звезд
Женщина пришла в сознание
Актер запрыгнул в последний поезд
Новогодний символ может стать причиной неприятностей на работе