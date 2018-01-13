В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России

Тело 30-летней уроженки Воронежа Юлии нашли в ее собственной студии йоги в Гааге. В убийстве подозревают супруга погибшей.



Девушка переехала в Голландию около пяти лет назад. Жила вместе с мужем Андреем. Он работал в компании Шелл, был владельцем собственной дизайн студии, а также занимался защитой прав людей, подвергающихся притеснениям со стороны коллег.



Как рассказал знакомый пары голландец Рене, отношения супругов были натянутыми. "Я знал Юлю меньше года. Она любила рисовать. А еще вместе с мужем они участвовали в духовных песнопениях. В последнее время в их отношениях наступил кризис, но они собирались попробовать еще раз", – рассказал мужчина.

По его словам, 10 января, они с Юлей договорились встретиться и обсудить продвижение ее студии йоги. Во вторник девушка не ответила ни на один звонок. Рене стал искать ее. Но так и не смог найти. Вскоре с ним связались полицейские. Оказалось, что в студии йоги обнаружено расчлененное тело.

Произошедшее потрясло знакомых Юлии. Подруги, живущие в Голландии, рассказали, что супруг очень сильно психологически давил на девушку, и последние полтора года она постоянно была в депрессивном состоянии. Они убеждены, что в семье присутствовало насилие, пишет "Комсомольская правда".

Между тем, выяснилось, что уроженка Воронежа в 2014 году вышла из гражданства России. Родственников у нее практически не осталось. "У Юли нет мамы. Она умерла в 2010-ом. Отец живет в Воронеже с новой семьей. Вроде бы у нее остался родной брат. Но пока что с ним не удалось связаться", – сообщили знакомые погибшей.

Подозреваемый в убийстве уже задержан. Пока не известно является ли он гражданином России. Установлено, что родители мужчины проживают в Канаде.